Як допомогти медикам і самотнім людям під час карантину, не виходячи з дому

У боротьбі з коронавірусом, як і на війні, Україна знову об’єдналася. Є купа лікарень, медиків чи просто самотніх людей, яким треба допомога. Сьогодні багато тих, хто хоче стати благодійником і хто хоче отримати цю благодійну допомогу.

Щоб виручити медиків, можна звернутися з пропозицією до місцевої лікарні чи до знайомих волонтерів. Або ж, наприклад, пожертвувати кошти на сайті Української біржі благодійності ubb.org.ua. Гроші вже сьогодні спрямовують і на найкраще обладнання, і на захист для лікарів.

Захисту та підтримки потребують і старенькі самотні люди, а також українці з інвалідністю. Тож можна попіклуватися про таких своїх сусідів, принести їм продукти чи оплатити комуналку. Або ж скористатися спеціальними організаціями. У Києві є спеціальний координаційний центр, який розподіляє роботу благодійників у столиці. На їхньому сайті можна заповнити форму, щоб стати благодійником і подзвонити, якщо потребуєте допомоги.

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Можна допомогти і самотнім стареньким по всій Україні. Усього за кілька кліків і 225 грн. можна надіслати продуктовий набір в будь-яку точку країни. Такий проект запустили Нова пошта, Rozetka та благодійний фонд Життєлюб.

Не припиняє своєї роботи і благодійний фонд Таблеточки, адже рак не йде на карантин. Тож в організації так само шукають і доставляють ліки для своїх підопічних. А також закупляють захист для медиків. А якщо ви водій із автомобілем, у вас немає симптомів – ви щодня можете підвезти на роботу медика. Є навіть ціла ініціатива StopCovid19Auto. Напишіть їм або безпосередньо знайомим медикам.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що корпорація АТБ запустила благодійну програму адресної допомоги соціально незахищеним верствам населення.

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