Як дві будівлі Емпайр-Стейт-Білдінг: до Землі наближається величезний астероїд

До Землі наближається потенційно небезпечний астероїд – про це заявили у космічному агентстві NASA. Вже 18 січня космічне тіло (7482) 1994 р. PC1 наблизиться до Землі на відстань 3 млн км.

За даними астрономом, астероїд вдвічі більший за будівлю Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку. Щоправда, у NASA попередили – небезпеки для людства немає. Відстань між Землею та космічним об’єктом буде великою.

За правилами, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче 7 млн км – його вважають потенційно небезпечним та заявляють про це громадськості.

Вперше (7482) 1994 року PC1 виявили ще в 1994 році — тоді відкриття зробив астроном Роберт Макнот з обсерваторії Сайдінг-Спрінг в Австралії.

На початку 2022 року NASA попередило про зближення п’яти астероїдів із Землею. Їхні розміри не дуже великі, і вони не несуть небезпеки. Втім, про них в агенції також вирішили попередити.

Також NASA зараз активно займається телескопом Джеймса Вебба – його успішно відправили до космосу для вивчення глибин Всесвіту. Апарат успішно виконав місію розгортання та готовий до пошуку віддалених екзопланет. В агентстві заявили, що він працюватиме довше, ніж передбачалося раніше, — як мінімум 10 років.

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