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Як голосують у Дніпрі: невеликі черги і порушення

Із самого ранку на дільницях навіть утворювалися невеликі черги. Усього в місті понад чотири сотні дільниць, а ось в області — найбільша кількість в Україні — понад 1770.  Голосувати люди приходять цілими сім’ями.

Не всі дільниці відкрилися вчасно, одна із затримкою  на 16 хвилин. Щодо явки, то  в першому турі вона  була рекордною — понад 65% . Цього разу експерти прогнозують , що вона не зменшиться. Дільниці забезпечені всім необхідним — усі комісії сформовані , спостерігачів також вистачає.

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Через кілька  псевдомінувань, які були у Дніпрі  минулого тижня, сьогодні  правоохоронці працюють у посиленому режимі — порядок забезпечують  11.5 тис. поліцейських. Напередодні всі дільниці  перевірили також рятувальники. Нині в місті все спокійно.

Нагадаємо, що Факти ICTV стежать за другим туром виборів 2019 онлайн.

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