Як голосують у Дніпрі: невеликі черги і порушення

Із самого ранку на дільницях навіть утворювалися невеликі черги. Усього в місті понад чотири сотні дільниць, а ось в області — найбільша кількість в Україні — понад 1770. Голосувати люди приходять цілими сім’ями.

Не всі дільниці відкрилися вчасно, одна із затримкою на 16 хвилин. Щодо явки, то в першому турі вона була рекордною — понад 65% . Цього разу експерти прогнозують , що вона не зменшиться. Дільниці забезпечені всім необхідним — усі комісії сформовані , спостерігачів також вистачає.

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Через кілька псевдомінувань, які були у Дніпрі минулого тижня, сьогодні правоохоронці працюють у посиленому режимі — порядок забезпечують 11.5 тис. поліцейських. Напередодні всі дільниці перевірили також рятувальники. Нині в місті все спокійно.

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