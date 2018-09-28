Як готувати гриби та як ними лікуватися: карпатські грибники поділилися давніми рецептами

Сезон осінніх боровиків стартував. і дивує своїм врожаєм. Грибники наперебій вихваляються результатами тихого полювання та діляться унікальними рецептами приготування карпатських смаколиків.

Гриби не лише споживають, у Карпатах ними лікуються – роблять настоянки, або ж просто висушений м’якуш старої шапочки прикладають до рани.

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Аби правильно приготувати гриби, слід розділити їх за видом, ретельно почистити від ґрунту та промити. Півгодини відварити і вже тоді готувати. У Карпатах з боровиків та лисичок роблять навіть тушкованку. За давнім рецептом і в печі. Не менше чотирьох годин на маринад і стільки ж на томлення в банці.

Маєте сумніви щодо походження гриба – залиште його в лісі. Це головне правило досвідчених грибників. Не варто експериментувати та збирати їх поруч запиленої дороги чи великих підприємств, вони наче губка в себе вбирають всі шкідливі речовини.

До слова, Факти ICTV розповідали, що на Луганщині 8-річна дитина з’їла гриби та померла

Опубліковано Вересень, 28 в 14:47



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