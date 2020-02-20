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Як інші країни проводили евакуацію своїх громадян із Китаю

Ніде у світі не було такого безладу під час евакуації громадян з Китаю, як у Нових Санжарах. У цивілізованих країнах люди ставилися до ситуації з розумінням та співчуттям. Розміщували прибулих як у віддалених закладах, так і в центрі столиць.

Зокрема в Австралії під карантин для першої хвилі евакуйованих з Китаю виділили острів Різдва. У США та Канаді людей відправили на військову базу із загорожею, в Італії – у шпиталь у Римі, а Французи зробили карантин у готелі на березі моря. Деталі у сюжеті Андрія Гетьмана.

Нагадаємо, внаслідок сутичок у Нових Санжарах, куди привезли евакуйованих з Уханя українців, за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

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