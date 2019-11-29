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Як Каменських, Monatik та Антитіла готуються до M1 Music Awards 2019

30 листопада кращі артисти України зберуться на сцені Палацу спорту у Києві на головну подію у вітчизняному шоу-бізнесі. Там відбудеться великий концерт та п’ята церемонія вручення заповітних статуеток M1 Music Awards.

Фронтмен відомого гурту Антитіла Тарас Тополя на концертах справжня зірка й улюбленець публіки, та на репетиціях слухняно виконує команди режисера. У столичному Палаці спорту тривають останні приготування до головної події року у вітчизняному шоу-бізнесі.

Дивіться: М1 Music Awards 2019: як готуються та таємниці церемонії

Цьогоріч організатори шоу телеканал М1 та компанія Таврійські ігри визначають виконавців у десяти номінаціях. І хоч артисти переважно з великим сценічним досвідом, на репетиціях вони викладаються на повну.

Сцени зі спеціальним рухомим покриттям відпрацьовують ретельно. Воно має накривати майданчик у точно визначений момент, щоб артисти ефектно з’являлися, чи покидали сцену.

Антитіла, Джамала, Настя Каменських, Злата Огнєвіч, Монатік, Без обмежень, Мішель Андраде та інші зірки українського шоу-бізу вийдуть на сцену вже 30 листопада. Крім відомих імен на глядачів чекає ще й незвичайне світлове шоу, суперсучасна графіка та несподівані ефекти.

Нагадаємо, у спеціальному випуску PRO-PARTY M1 Music Awards 2019 назвали цьогорічних володарів професійних статуеток у восьми номінаціях.

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