Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Як коронавірус вплинув на туризм і чого чекати після відкриття кордонів

Галузь, що найбільше потерпає від коронавірусної пандемії – туризм. У Європі туроператори втратили лише за місяць мільярд доларів, і далі буде гірше, адже найближчими місяцями іспанські та італійські курорти будуть зачинені.

Після карантину маршрутна карта авіакомпаній буде зменшена, кількість рейсів теж, про дешеві чи акційні аіваквитки слід забути надовго. Чартерні рейси теж доведеться скоротити, дата відкриття кордонів – невідома.

Вітчизняний туристичний бізнес теж завмер, продажі скоротилися на 90%. Що очікує українських мандрівників – дивіться у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Португалія планує відкрити туристичний сезон, але є умови.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Португалія планує відкрити туристичний сезон, але є умови
Португалія планує відкрити туристичний сезон, але є умови
Коронавірус в Туреччині: готелі скасовують шведські столи і переходять на а la carte
Коронавірус в Туреччині: готелі скасовують шведські столи і переходять на а la carte
Пожежа в Чорнобильській зоні знищила третину туристичних об’єктів
Пожежа в Чорнобильській зоні знищила третину туристичних об’єктів
Після карантину ціни на готелі в Україні не зростуть — Аскеров
Після карантину ціни на готелі в Україні не зростуть — Аскеров
Туреччина переносить відкриття туристичного сезону на кінець травня
Туреччина переносить відкриття туристичного сезону на кінець травня
З Єгипту повернулися майже 22 тис. українців – МЗС
З Єгипту повернулися майже 22 тис. українців – МЗС
Чому в Еквадорі люблять цілуватися, а українців вважають холодними
Чому в Еквадорі люблять цілуватися, а українців вважають холодними
Єгипет запроваджує платні візи для туристів
Єгипет запроваджує платні візи для туристів

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка