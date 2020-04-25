Як коронавірус вплинув на туризм і чого чекати після відкриття кордонів

Галузь, що найбільше потерпає від коронавірусної пандемії – туризм. У Європі туроператори втратили лише за місяць мільярд доларів, і далі буде гірше, адже найближчими місяцями іспанські та італійські курорти будуть зачинені.

Після карантину маршрутна карта авіакомпаній буде зменшена, кількість рейсів теж, про дешеві чи акційні аіваквитки слід забути надовго. Чартерні рейси теж доведеться скоротити, дата відкриття кордонів – невідома.

Вітчизняний туристичний бізнес теж завмер, продажі скоротилися на 90%. Що очікує українських мандрівників – дивіться у сюжеті Наталі Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Португалія планує відкрити туристичний сезон, але є умови.

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