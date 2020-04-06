Як країни підтримують населення під час коронавірусу та чим доводиться жертвувати

Уперше в історії людства влада рятує життя людей, а не економіку чи інтереси на міжнародній арені. Хоча в останні роки лунали думки про зменшення ролі держави в суспільстві, а нині саме уряди діють і ухвалюють рішення.

Під час холодної війни наддержави в разі пандемії інфекційної хвороби намагалися б приховати масштаб проблеми, а в Радянському Союзі діяли б як після аварії на Чорнобильській АЕС – традиційно все засекретили б.

Нині держави Європи та Північної Америки, а за ними і практично весь світ, запропонували населенню угоду: люди сидять вдома, натомість уряди гарантують – громадяни отримуватимуть більшість зарплати. Для цього країни залазять у борги і збільшують дефіцити державних бюджетів.

Уже точно ясно – світ стане іншим. Економіка змінюватиметься, дедалі більше людей працюватимуть дистанційно, будуть затребувані нові професії. Але головний висновок кризи: загальнолюдські цінності вічні, і це – найкраща відповідь на нові виклики. Докладніше – у сюжеті Андрія Гетьмана.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у США через коронавірус посилили карантин.

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