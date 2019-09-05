Як купити газ на зиму за літньою ціною

Уже понад 7 тис. українських родин запаслися дешевим газом на зиму. Вони скористалися новою послугою Нафтогазу Газовий запас, це при тому, що ця опція діє лише другий тиждень. Основна її перевага, що відтепер до 25 вересня кожен побутовий споживач може купити блакитне паливо на опалювальний сезон, за літньою ціною.

В одні руки можна придбати до 25 тис. м³ палива, нині ж його літня ціна майже 6 грн. за м³, та взимку вона традиційно зростає. Куплений газ зберігається у газосховищах, а під час опалювального сезону надходитиме власникам.

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Завдяки Газовому запасу, українці зможуть зекономити взимку 25% своїх витрат. Якщо за опалювальний сезон, споживачі все паливо не використають, їм повернуть гроші.

Нині українці, активно готуються до зими, а вже цю послугу надають майже у всіх областях. Варто прийти у газову компанію з паспортом та ідентифікаційним кодом і укласти угоду. До того ж купити газ, можна і через інтернет.

У Нафтогазі вже звітують, що лише за тиждень українці розкупили понад 4,5 тис. м³ газу, у середньому по 600 кубів на родину.

Процедура проста.

З паспортом і кодом треба прийти до найближчого Центру обслуговування споживачів, там підписати додаткову угоду до договору газопостачання.

Запастися паливом може лише той, хто не має боргів перед газопостачальником та не користується субсидіями. Один споживач може купити до 25 тис. м³. Поки що це проект пілотний проект і укласти угоду можна до 25 вересня.

Але в ціні не враховані послуги за доставку газу, в кожному регіоні вона різна. В середньому це 150 гривень за тисячу м³. Якщо ж споживач за опалювальний сезон не використає всіх запасів, на весні йому повернуть гроші.

Нагадаємо, глава Нафтогазу Андрій Коболєв анонсував нове рішення, яке допоможе українцям взимку не платити високу ціну за газ.

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