Як купити квартиру на Північному Кіпрі: ціна та у чому небезпека

На Північному Кіпрі справжній бум нерухомості. Клієнтів будівельні компанії не шукають – самі їдуть з усього світу. Вартість квартири-студії на 40 квадратів 35 тис. євро, а поряд ще й море, та мальовничі краєвиди. Покупців навіть не відлякує невизначений статус придбаного майна, бо сам статус території, після вторгнення Туреччини теж невизначений. Але покупців все цілком влаштовує. Власники земель, які роками вичікували: що далі буде з їхньою невизнаною республікою, прийняли рішення будувати – і, схоже, не помилилися.

Будують на Північному Кіпрі багато, і так тут продовжується з 2008 року. Чи то гроші люди рятували, вкладаючи в нерухомість, чи були якісь інші причини, але в той саме час, коли увесь світ сколихнула економічна криза, на півночі острова Кіпр розпочався справжній будівельний бум.

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Щоправда, гнучкої оплати потребують не всі: люди приїжджають небідні, і ціни їх більше ніж влаштовують.

Те, що тут коштує 35 тис. євро, у Стокгольмі обійдеться у 350 тис. Тому питання на кшталт статусу території Шорлі взагалі не бентежать. Для шведів це не надто великі гроші, щоб через уявний на їхню думку ризик, відмовити собі у задоволенні придбати житло на узбережжі.

Юристи запевняють: власність їхніх клієнтів законна. Після оформлення, власники отримують титул: документ, що підтверджує право власності.

До слова, медицина на Кіпрі: консультація 3 євро, медикаменти – 50 центів.

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