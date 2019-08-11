Як Курбан-байрам святкують в Україні: київська мечеть зібрала 4 тис. вірян

11 серпня мусульмани святкують Курбан-байрам, це головне ісламське свято. Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України. Майже мільярд мусульман з усього світу відзначають головне ісламське свято – День жертвопринесення або Курбан-байрам.

Читайте: Футболіст Арсенала відвідав мечеть і розізлив мусульман

В Києві вранішня молитва в головній соборній мечеті Ар-Рахма зібрала понад 4 тисяч вірян.

За Кораном пророк Ібрагім мав принести в жертву свого сина Ісмаїла на знак відданості Всевишньому, але той зупинив Ібрагіма і замість сина дозволив убити барана. З тих пір у цей день мусульмани приносять цю тварину в жертву і роздають нужденним.

Цьогоріч за 4 дні святкування планують роздати рекордну кількість жертовного м`яса.

Разом з усіма мусульманами світу Курбан-байрам святкують і кримські татари в окупованому Криму, попри постійні репресії та утиски з боку Росії.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров нагадав, що мусульмани України є частиною української політичної нації і протистоять російській збройній агресії у лавах ЗСУ пліч-о-пліч зі своїми побратимами різних віросповідань.

Верховний муфтій України впевнений, що мусульмани гідно витримають усі випробування і закликає зберігати в серці терпіння і віру.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як влітку 1995 року українські миротворці врятували тисячі мусульман у Боснії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.