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Як люди на Луганщині дотримуються карантину та чи захищені військові

Одна з областей України, де ще не зафіксовано випадків коронавірусної інфекції – Луганська.

Жителі Луганщини, як і всі українці відчувають на собі наслідки карантину. Те, що найбільше кидається в очі – здорожчання харчів.

Місцеві медики кажуть,  і маски і антисептики є. Але в районній лікарні. Їх потрібно лише поїхати та забрати. А на маленьку амбулаторію є лише один службовий автомобіль. Тож коли люди не можуть самі доїхати до лікаря, доводиться їздити до них.

Допомагають медикам українські військові. Ще з минулого року організували гуманітарну ініціативу Допомога Схід.  Сьогодні до Тошківської амбулаторії та до психоневрологічного диспансеру, що розташований за кілька кілометрів, доправили гуманітарної допомоги на понад 200 тис. грн.

Також за сприяння благодійників сьогодні почався забір аналізів у наших військових на передовій. Далі зібрані матеріали у спеціальних холодильниках доставлять у лабораторію, і дослідять, чи немає носіїв коронавірусу серед тих, хто боронить наші території.

Факти ICTV раніше писали про те, який шлях проходять інфіковані на Covid-19.

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