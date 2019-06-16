Як Маріуполь відзначив п’яту річницю звільнення від російських бойовиків

Військовим парадом прифронтовий Маріуполь відзначив п’яту річницю звільнення від російських бойовиків терористичної ДНР. У червні 2014-го року в результаті чотиригодинного штурму підрозділи спецбатальйону Азов, Дніпро-1, Нацгвардії та спецпідрозділу МВС зачистили середмістя від терористів, зруйнували збудовані тут укріплення і врешті звільнили місто.

Штурм Маріуполя розпочався близько п’ятої ранку

Звільняли перше велике українське місто від терористів бійці батальйонів Азов та Дніпро-1, ацгвардійці та спецпризначенці МВС під прикриттям військовослужбовців збройних сил.

На той час майже 80 терористів змогли захопити кілька будинків у центрі міста та звести тут укріплення. Ретельно спланована зачистка тривала чотири години.

Дивіться: Військовий парад у Маріуполі: 5 років визволення міста

Шістьох окупантів тоді ліквідували, майже тридцять бойовиків затримали. Жоден мирний житель не постраждав. Поранення дістали четверо бійців Нацгвардії.

Для містян річниця це не тільки спогади подій п’ятирічної давнини, а й усвідомлення, що могло бути, якби Маріуполь залишився під контролем окупантів.

Велику допомогу українським бійцям при підготовці штурму надали й місцеві волонтери.

Нині Маріуполь, попри те, що знаходиться поблизу передової та мало не щоночі чує відлуння вибухів на околицях, намагається жити мирно.

До слова, рекордна кількість спортсменів: у Дніпрі пройшов четвертий міжнародний півмарафон.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.