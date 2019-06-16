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Як Маріуполь відзначив п’яту річницю звільнення від російських бойовиків

Військовим парадом прифронтовий Маріуполь відзначив п’яту річницю звільнення від російських бойовиків терористичної ДНР. У червні 2014-го року в результаті чотиригодинного штурму підрозділи спецбатальйону Азов, Дніпро-1, Нацгвардії та спецпідрозділу МВС зачистили середмістя від терористів, зруйнували збудовані тут укріплення і врешті звільнили місто.

Штурм Маріуполя розпочався близько п’ятої ранку

Звільняли перше велике українське місто від терористів бійці батальйонів Азов та Дніпро-1, ацгвардійці та спецпризначенці МВС під прикриттям військовослужбовців збройних сил.

На той час майже 80 терористів змогли захопити кілька будинків у центрі міста та звести тут укріплення. Ретельно спланована зачистка тривала чотири години.

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Шістьох окупантів тоді ліквідували, майже тридцять бойовиків затримали. Жоден мирний житель не постраждав. Поранення дістали четверо бійців Нацгвардії.

Для містян річниця це не тільки спогади подій п’ятирічної давнини, а й усвідомлення, що могло бути, якби Маріуполь залишився під контролем окупантів.

Велику допомогу українським бійцям при підготовці штурму надали й місцеві волонтери.

Нині Маріуполь, попри те, що знаходиться поблизу передової та мало не щоночі чує відлуння вибухів на околицях, намагається жити мирно.

До слова, рекордна кількість спортсменів: у Дніпрі пройшов четвертий міжнародний півмарафон.

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