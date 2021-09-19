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Дарина Реготун |

Як минули три дні виборів до Держдуми у Росії

У Росії розпочався третій та останній день голосування до Держдуми. Свій вибір майже повністю зробили громадяни РФ на Далекому Сході.

Проте спостерігачі продовжують фіксувати порушення на виборчих дільницях. Серед них вкиди бюлетенів до урн, повторне голосування та вибір кандидатів поза ДВК.

Перед виборами Кремль провів зачистку кандидатів, багато опозиціонерів опинилися за ґратами. Окрім того, росіяни зізнаються, що їх змушують голосувати. А до деяких дільниць звозили жителів Донецької області, які перед цим отримали паспорти громадянина РФ.

Більшість міжнародних спостерігачів відмовилися приїжджати у Росію через відверту фальсифікацію А Україна закликає світову спільноту не визнавати результати виборів.

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