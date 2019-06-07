Як NASA та SpaceX готують Crew Dragon у перший пілотований політ на МКС

Американське космічне агентство NASA спільно з приватною компанією SpaceX Ілона Маска – в останніх приготуваннях. Наприкінці року вони вирушать у перший пілотований політ на Міжнародну космічну станцію на новому кораблі Crew Dragon.

У грудні на Міжнародну космічну станцію кораблем Dragon відправили перший вантаж. Склад екіпажу, який вже скоро вирушить на МКС уже готовий. Астронавтів четверо: 52-річний Дуґ Гарлі, 50-річний Майк Гопкінс, Боб Бенкен, якому 48, та Віктор Ґловер – 43 роки. Всі – досвідчені пілоти NASA.

Раніше астронавтів підіймали у космос шатлами. Та 8 років тому вони своє віджили і тепер служать експонатами в музеях. Потім американських космонавтів відправляли на орбіту російськими кораблями Союз. Однак це було задоволення не з дешевих – доправити одну людину коштувало $22 млн. А останніми роками росіяни підвищили вартість до 82 млн.

Тепер і цей етап позаду. До послуг NASA – транспорт від приватних компаній. Перша – Crew Dragon. Уже зараз відправити одного астронавта на кораблі Ілона Маска вартує до $15 мільйонів. За умов багаторазового використання ціна може й взагалі впасти до мільйона. Це безпрецедентно дешево.

Однак поки це лише в теорії – дебютне випробування у березні, коли тестували двигун, завершилося вибухом. Та підкорювачів космосу це не лякає.

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Друга проба у квітні виявилася вдалою. Головні переваги Crew Dragon: більша місткість, адже він може брати на борт до семи осіб, а не трьох, як досі, а також те, що на орбіту його виводитиме багаторазовий, а значить економніший Falcon-9 – теж виробництва SpaceX.

На пʼяти SpaceX наступає Boeing, що будує власний пілотований космічний корабель. Обом компаніям NASA на ці розробки виділило по $7 млрд. Великих успіхів у ракетобудуванні досягли і Virgin Galactic Річарда Бренсона та Blue Origin Джефа Безоса – у них вже є ракети, здатні підкорювати космос.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що NASA показало наслідки зіткнення галактик.

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