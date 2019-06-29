Як навчити дитину правилам поведінки з незнайомими людьми

Правоохоронці ледь не щодня фіксують щонайменше декілька випадків домагання чи розбещення дітей. Поки депутати зволікають із ухваленням нового закону, який збільшує покарання для педофілів, пильність батьків щодо безпеки має бути подвоєна.

У Києві є школа дитячої безпеки. Тут кваліфіковані психологи розповідають дітям від 5 до 12 років як уникнути зустрічі з незнайомцем.

У школі радять: розповідати про небезпеку варто з 5-6 років. У такому віці дитина вже запам’ятає ваші слова. Не залякувати, а створити для малечі план дій. І повторювати його вдома.

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Аби діти краще засвоювали правила, у школі створили настільну гру. У ній діти проходять шлях зі школи додому і на цьому шляху дитині випадають різні ситуації.

Можна моделювати різні ігри. До прикладу, створити пароль. Якщо підходить незнайомець і не називає потрібного слова – спілкуватися з ним не варто. Крім цього, психологи закликають батьків підлітків зважати на їхній зовнішній вигляд. А ще батькам радять встановити мобільний додаток з GPS. У своєму смартфоні за номером телефону онлайн можна відстежувати, де перебуває дитина.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Іванівці прощалися з Дариною Лук’яненко.

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