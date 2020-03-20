Як не допустити коронавірус на підприємство: приклад компанії Інтерпайп

Обов’язкова перевірка температури та щоденна дезінфекція. Через епідемію коронавірусу в світі українська промислова компанія Інтерпайп запровадила додаткові заходи. Все для того – щоб попередити появу вірусу на своїх підприємствах. Тисячі співробітників працюють практично в стерильних умовах, а на роботу та додому їх підвозять корпоративним транспортом.

На період епідемії компанія зупинила всі навчальні програми, культурно-масові та спортивні заходи. А головне – обмежила відрядження робітників за межі України. На підприємстві закупили 640 дезінфекторів для рук. Двічі на день у кабінетах і побутових приміщеннях проводять додаткове вологе прибирання. На випадок спалаху вірусу компанія закупила безконтактні термометри і маски. Деталі у сюжеті Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, нацгвардійці допомагають поліцейським підтримувати громадську безпеку під час карантину. Військовослужбовці контролюють пасажироперевізників щодо дотримання ними обмежень здійснення перевезень.

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