Як не купувати зайвого і підрахувати, скільки грошей йде у смітник

Стати прикладом розумного споживання їжі. В ООН до 2030 року хочуть майже вполовину скоротити втрати харчових продуктів. Нині щороку на смітник люди викидають близько третини їжі. Це марнування понад трильйона доларів. Винахідники здогадалися – як навчити людей не марнувати харчі.

На виклик зголосилися автори проекту WINNOW. Аби виправити ситуацію, вони створили інноваційний проект.

Овочі, що надто довго лежали в холодильнику. Чи обід, який не змогли доїсти. Ми викидаємо надто багато їжі, переконують дослідники. Щоб виправити ситуацію, вони створили інноваційний проект WINNOW. Це пристрій, який знімає на камеру недоїдки у смітнику і переводить усе в долари.

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Новинкою вже користуються, щоправда, поки лише ресторани. Зокрема, відома шведська меблева компанія IKEA встановила такі інноваційні пристрої на двох десятках своїх кухонь в Британії та Ірландії.

Винахідники упевнені – коли ви дізнаєтеся, скільки грошей йде у смітник, здивуєтеся. Зібрані дані допоможуть оптимізувати витрати. Зменшити порції, або використати інші продукти.

До слова, правильна економія: що робити, аби завжди мати гроші – поради.

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