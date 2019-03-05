Як не палити сухостій і заробити на цьому

Земля у вогні. Щойно температура повітря піднялася вище нуля та розтанув сніг, почали горіти поля.

Недобросовісні господарі готують ділянки до засадження. Втім, роблять це по-варварськи – вщент випалюючи сухостій. Разом з уже давно мертвою травою, гине й усе живе. Густий дим встеляє дороги, зменшуючи видимість для водіїв, полум’я знищує не лише траву, а й кущі, дерева та тварин. Тварини та комахи, які живуть у ґрунті, згорають живцем.

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Від задимлення потерпають і люди – дим шкодить дихальній та кровоносній системам, загострюються алергії.

Утім є й альтернатива такому методу очищення поля від сухостою. Якщо траву ще восени скосити та залишити догнивати у компостній ямі чи й просто на полі, то до весни вона стане ідеальним добривом. Думка про те, що такі пожежі сприяють родючості ґрунту хибна – кажуть екологи. Адже вогонь знищує найпоживніший, верхній, шар. Тож упродовж п’яти, чи й десяти років, таке випалене поле не зможе дати доброго врожаю.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що в окупованому Сімферополі сталася пожежа на заводі пластмас.

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