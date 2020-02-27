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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Як не стати жертвою вуличних шахраїв: поради оперативника та психолога

Година пік у транспорті – ідеальний час для кишенькових злодіїв. Коли під’їжджає потяг, усі готуються втиснутися у вагон та забувають про сумки та рюкзаки – це шанс для злодіїв.

Так само гаманець легко поцупити, коли вся ваша увага в телефоні.

Як реагувати, якщо саме ви помітили крадія? Досвідчений оперативник радить не поспішати на порятунок. Бо кишенькові злодії тепер часто озброєні.

Подробиці дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як шахраї дурять людей у київському метро.

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