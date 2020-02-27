Як не стати жертвою вуличних шахраїв: поради оперативника та психолога
Година пік у транспорті – ідеальний час для кишенькових злодіїв. Коли під’їжджає потяг, усі готуються втиснутися у вагон та забувають про сумки та рюкзаки – це шанс для злодіїв.
Так само гаманець легко поцупити, коли вся ваша увага в телефоні.
Як реагувати, якщо саме ви помітили крадія? Досвідчений оперативник радить не поспішати на порятунок. Бо кишенькові злодії тепер часто озброєні.
Подробиці дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як шахраї дурять людей у київському метро.
2020-02-27
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