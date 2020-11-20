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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Як не стерти межі з особистим і бути ефективним: правила дистанційної роботи

Від початку пандемії багато компаній перевели працівників на дистанційну форму роботи. Комусь це пішло на користь, але чимало люде стали працювати більше, а відповідно й більше стресувати.

Вдома стираються межі між особистим та робочим часом: хочеться подивитися серіал, приготувати щось або доводиться доглядати за дітьми. Все це може призвести до емоційного вигорання. Киянка Тетяна розповіла Фактам ICTV, як можна комфортно та ефективно працювати з дому.

Дівчина чітко розділяє робочий та особистий час – поки працює, не відповідає на особисті дзвінки та не займається сторонніми справами.

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У компанії Тетяни, наприклад, влаштовують бігові челенджі, майстер-класи з виготовлення коктейлів і навіть дозволяють позичати з офісу стільці та монітори.

Юридичне регулювання дистанційної роботи

На початку листопада народні депутати України ухвалили закон, який регулює дистанційну роботу.

Відповідно до документу, працівники в Україні зможуть поєднувати роботу в офісі з дистанційною роботою. Також дозволяється запроваджувати гнучкий графік.

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