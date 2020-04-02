Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Як не втратити рівновагу і продуктивно працювати вдома – 5 лайфхаків

Сотні тисяч українців перейшли на дистанційну роботу. Це дозволяє зайвий раз не наражатись на небезпеку підчепити вірус, але тут є і свої складнощі. Адже для більшості, такий метод роботи незвичний. Людям тижнями довелося пристосовуватись до режиму он-лайн і не лише морально, а й технічно. У Фактах кілька прикладів, як не втратити рівновагу і продуктивно працювати вдома.

Робочий день Михайла розпочинається вже на кухні, чашка ароматної кави й імпровізований офіс за обіднім столом.

Наталія – журналіст, теж 12 днів працює дистанційно. Аби налаштуватися на продуктивну роботу режим дня намагалася не змінювати.

Я починаю свій ранок так само, як я це робила 12 днів до самоізоляції. Я встаю о 6.30 ранку. Якщо я не можу піти поплавати, то можна позайматися і вдома. Потім звісно я не йду працювати до комп’ютера у піжамі чи халатику. Я намагаюся максимально кежуально одягнутися, зробити якийсь мейкап. Створити собі ілюзію того, що я йду на роботу, – Наталія Луценко, журналіст-міжнародник.

На робочому столі нічого зайвого, що відволікає. Соціальні мережі лише для робочих питань. І головне перерви, щоб не засиджуватись.

Фахівці радять, для ефективної роботи вдома варто складати щоденний план і обов’язково мати власну робочу зону. Графік слід обговорити з усіма членами сім’ї, аби раптом під час важливої он-лайн-наради, вас не потурбували проханнями погратися чи приготувати обід.

8-годинна зміна – це не про роботу вдома. Більш продуктивно працюють люди, які мають обмежений час на виконання якогось завдання.

Факти ICTV раніше писали про те, чим урізноманітнити карантинні будні вдома.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Житель Тернополя захворів Covid-19 на 17-й день після приїзду з-за кордону
Житель Тернополя захворів Covid-19 на 17-й день після приїзду з-за кордону
Люди без масок і не дотримуються дистанції – ситуація з ринками в Україні
Люди без масок і не дотримуються дистанції – ситуація з ринками в Україні
Як бізнесу пережити карантин: що пропонує держава та чим невдоволені підприємці
Як бізнесу пережити карантин: що пропонує держава та чим невдоволені підприємці
МОЗ затвердило єдиний протокол лікування хворих на Covid-19
МОЗ затвердило єдиний протокол лікування хворих на Covid-19
Путін продовжив карантин в РФ до 30 квітня
Путін продовжив карантин в РФ до 30 квітня
Список ліків на карантин: які препарати мають бути у кожній аптечці
Список ліків на карантин: які препарати мають бути у кожній аптечці
Як ховати померлих від Covid-19 – інструкція МОЗ
Як ховати померлих від Covid-19 – інструкція МОЗ
Чим небезпечні респіратори з клапаном – пояснення МОЗ
Чим небезпечні респіратори з клапаном – пояснення МОЗ

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка