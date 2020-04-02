Як не втратити рівновагу і продуктивно працювати вдома – 5 лайфхаків
Сотні тисяч українців перейшли на дистанційну роботу. Це дозволяє зайвий раз не наражатись на небезпеку підчепити вірус, але тут є і свої складнощі. Адже для більшості, такий метод роботи незвичний. Людям тижнями довелося пристосовуватись до режиму он-лайн і не лише морально, а й технічно. У Фактах кілька прикладів, як не втратити рівновагу і продуктивно працювати вдома.
Робочий день Михайла розпочинається вже на кухні, чашка ароматної кави й імпровізований офіс за обіднім столом.
Наталія – журналіст, теж 12 днів працює дистанційно. Аби налаштуватися на продуктивну роботу режим дня намагалася не змінювати.
Я починаю свій ранок так само, як я це робила 12 днів до самоізоляції. Я встаю о 6.30 ранку. Якщо я не можу піти поплавати, то можна позайматися і вдома. Потім звісно я не йду працювати до комп’ютера у піжамі чи халатику. Я намагаюся максимально кежуально одягнутися, зробити якийсь мейкап. Створити собі ілюзію того, що я йду на роботу, – Наталія Луценко, журналіст-міжнародник.
На робочому столі нічого зайвого, що відволікає. Соціальні мережі лише для робочих питань. І головне перерви, щоб не засиджуватись.
Фахівці радять, для ефективної роботи вдома варто складати щоденний план і обов’язково мати власну робочу зону. Графік слід обговорити з усіма членами сім’ї, аби раптом під час важливої он-лайн-наради, вас не потурбували проханнями погратися чи приготувати обід.
8-годинна зміна – це не про роботу вдома. Більш продуктивно працюють люди, які мають обмежений час на виконання якогось завдання.
Факти ICTV раніше писали про те, чим урізноманітнити карантинні будні вдома.