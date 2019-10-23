Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Як не витратити в магазині зайвого і які хитрощі використовують продавці

Українці проїдають майже половину своє зарплати. І водночас щороку викидають у смітник 7 млн тонн продуктів. В той час як у деяких європейських країнах на харчі мешканці витрачають 10 – 15 % доходів. За цим показником у світі визначають рівень життя. І наша країна вже на межі чорного списку разом з Кенією, Алжиром та Пакистаном. Купити всього і чим побільше – психологія багатьох покупців. Дехто не може втриматися перед знижками, а хтось звик запасатися наперед.

Олена називає себе продуктовим шопоголіком. Бо змітає товари з жовтими цінниками. Середній чек закупок – кілька тис. гривень на тиждень. Але чверть продуктів родина  викидає. Такі об’єми просто не встигають з’їдати.

Щороку українці викидають на смітник майже 7 млн тонн продуктів. Та, попри це торговельні мережі фіксують, що люди почали купувати ще більше.

За даними Держстату, на харчі українці витрачають половину зарплати, це у середньому три з половиною тис. грн. Пристрасть до покупок хтось пояснює радянським  пережитком, коли магазини були порожні. А от фінансист Сергій упевнений: українці просто не мають  культури споживання.

Дивіться: Понюхайте, перш ніж викинути: чому у Норвегії модно їсти прострочені продукти

Змушують худнути наші гаманці власники магазинів та їхні маркетологи.

Три за ціною двох і товари з подарунками.

Акції стимулюють нас купувати непотріб. А от продукти першої необхідності – хліб, молоко, крупи розкидані у різних кутках, аби ви обійшли всі ряди супермаркету. І ще рух у магазинах завжди проти годинникової стрілки. Тож щоразу справа у полі зору – найдорожчі продукти.

Фахівці радять, перед закупками складати список необхідного,  не ходити в магазин голодними, мати при собі обмежену кількість готівки і завжди пам’ятати – зайве з’їдає ваш бюджет.

Факти ICTV раніше писали про те, як у Швеції рятують майже зіпсовані харчі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли Чорна п’ятниця 2019
Чорна п’ятниця 2019: скільки витратять українці та топ-5 товарів
Живу від зарплати до зарплати. Як економити і контролювати бюджет?
Купити газ за літньою ціною на зиму – як та хто може скористатися послугою
Трансформація Мінінфраструктури дозволить збільшити ВВП на 3% – Сергій Пінькас
Маркування продуктів в Україні: які зміни та що треба знати
Для людей з інвалідністю та з пеленальними столиками: нові правила облаштування туалетів в магазинах
Як економити електрику: прості та вигідні правила

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка