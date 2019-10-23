Як не витратити в магазині зайвого і які хитрощі використовують продавці

Українці проїдають майже половину своє зарплати. І водночас щороку викидають у смітник 7 млн тонн продуктів. В той час як у деяких європейських країнах на харчі мешканці витрачають 10 – 15 % доходів. За цим показником у світі визначають рівень життя. І наша країна вже на межі чорного списку разом з Кенією, Алжиром та Пакистаном. Купити всього і чим побільше – психологія багатьох покупців. Дехто не може втриматися перед знижками, а хтось звик запасатися наперед.

Олена називає себе продуктовим шопоголіком. Бо змітає товари з жовтими цінниками. Середній чек закупок – кілька тис. гривень на тиждень. Але чверть продуктів родина викидає. Такі об’єми просто не встигають з’їдати.

Щороку українці викидають на смітник майже 7 млн тонн продуктів. Та, попри це торговельні мережі фіксують, що люди почали купувати ще більше.

За даними Держстату, на харчі українці витрачають половину зарплати, це у середньому три з половиною тис. грн. Пристрасть до покупок хтось пояснює радянським пережитком, коли магазини були порожні. А от фінансист Сергій упевнений: українці просто не мають культури споживання.

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Змушують худнути наші гаманці власники магазинів та їхні маркетологи.

Три за ціною двох і товари з подарунками.

Акції стимулюють нас купувати непотріб. А от продукти першої необхідності – хліб, молоко, крупи розкидані у різних кутках, аби ви обійшли всі ряди супермаркету. І ще рух у магазинах завжди проти годинникової стрілки. Тож щоразу справа у полі зору – найдорожчі продукти.

Фахівці радять, перед закупками складати список необхідного, не ходити в магазин голодними, мати при собі обмежену кількість готівки і завжди пам’ятати – зайве з’їдає ваш бюджет.

Факти ICTV раніше писали про те, як у Швеції рятують майже зіпсовані харчі.

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