Як облаштувати повноцінне робоче місце вдома – поради психологів

Екологія, організація праці і бізнесу, навчання та стандарти поведінки в суспільстві – це далеко не повний перелік тих змін, які відчуло людство та кожен з нас через епідемію коронавірусу. Світ вже не буде таким, як раніше.

Під час карантину українці почали терміново вчитися працювати у віддаленому режимі. Наради по інтернету почали проводити вдома, а свою роботу взагалі контролювати самотужки.

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Якщо раніше кабінет був скоріше елементом розкоші, то під час карантину повноцінне робоче місце вдома стало щоденною необхідністю. Тож серед українців підвищився попит на офісні меблі. Люди хочуть створити собі робочу атмосферу.

Психологи радять не просто відтворити офіс удома, а відділити хатні звички від робочих процесів. Насамперед, не працювати в ліжку, не ходити по квартирі в піжамі, не їсти за робочим місцем і не залишати навколо себе посуд.

Наразі в Україні діє адаптивний карантин, через що студенти та школярі дистанційно закінчують навчальний рік.

Кабінет міністрів України ще не ухвалив рішення, чи підуть діти 1 вересня 2020 року до школи.

Про це повідомила виконувач обов’язків міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

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