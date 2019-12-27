Як обрати легальну ялинку та не віддати гроші браконьєрам

Один із найбільших ялинкових базарів Одеси розтягнувся на кілька кварталів Приморського району. Сюди везуть на продаж новорічні деревця з Буковини і Прикарпаття. Законність товару регулярно перевіряють місцеві правоохоронці.

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Побачивши поліцейських, продавці беруться швидко чіпляти на ялинки спеціальні бирки з інформацією про продавця і походження ялинки. Відсутність чипа свідчить, що дерева зрубали незаконно, і їх мають конфіскувати. Такі проблеми в одеських продавців непоодинокі. Більше дивіться у сюжеті Катерини Курбанової та Назара Бурхана.

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