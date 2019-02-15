Як обрати психолога: коли звертатися, на що звернути увагу і ціна сеансу

Труднощі в житті? Не знаєте як діяти, депресія чи просто хочеться вилити душу? Шукайте психолога!

Загалом люди звертаються за консультацією щодо стосунків, через депресії, безсоння чи невротичні захворювання. Це раніше було соромно зізнатися, що ти ходиш до психолога, нині ж – відвідувати сеанси психотерапії стало трендом.

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Приватних психологів хоч греблю гати. В інтернеті повно пропозицій. У Києві вартість консультації від 300 до 800 гривень за годину. Причому кожен психолог сам визначає свою ціну. Адже закон України не вимагає спеціальної ліцензії, щоб надавати консультації чи відкрити свій кабінет. Достатньо закінчити спеціалізовані курси або тренінги. Тож, часто дорого – не означає якісно.

Якщо приватні це дорого, є альтернатива – державні психологи. Щоправда, вони є далеко не в кожній поліклініці. На кожну людину – година часу.

Зрозуміти, чи допомагають консультації психолога та чи не натрапили ви на шарлатана – можна лише за власними відчуттями.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як нардепам провели психологічний тест.

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