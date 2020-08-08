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Як обрати смачну та безпечну медову пахлаву: поради лікарів та кухарів

Важко уявити відпочинок на узбережжі Чорного моря без торговців пляжним фаст-фудом. Вони продають пиріжки, чебуреки, кукурудзу, креветки, трубочки зі згущеним молоком, та головне – пахлава медова.

На перший погляд, вона нагадує кренделі – багатошарове тісто, засмажене в олії та полите медовим сиропом. Протягом дня вона зберігається у звичайних пластикових боксах.

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Утім продавці запевняють, що спека на цей продукт не впливає, а щодві години пахлаву міняють на свіжу. Купувати чи ні – право кожного.

Лікарі радять перш ніж купити, хоча б поцікавитись, із яких продуктів і в яких умовах готують пляжну випічку, та звертати увагу на те, як її зберігають.

Пахлава – це автентичний турецький десерт. Та він мало має спільного із тією випічкою,  яку ми звикли бачити на наших пляжах.

Кухар Хусейн готує східні ласощі все своє життя, і запевняє, що такої пахлави, як в Одесі, більше не бачив ніде. Він каже, що правильна пахлава – це свіжі складники  і 40 шарів тонкого тіста, змащених вершковим маслом.

Щойно солодощі виймають із печі, їх поливають гарячим сиропом. Але саме таку традиційну пахлаву слід шукати не на пляжах і не в кіосках. Класична пахлава менша за розміром, відрізняється на смак і дорожча.

Відпочинок на пляжах Одеси

Пляжі в Одесі в рамках ослаблення карантину відкрили ще 19 травня, але з 22 червня влада міста ухвалила рішення відправляти на берег моря спеціальні рейдові групи, які стежитимуть за виконанням протиепідемічних правил відпочивальниками.

Головне правило перебування на пляжі в умовах поширення коронавірусу – тримати соціальну дистанцію в 1,5 м. У МОЗ дозволили не одягати на пляжі маску, якщо перше правило, яке ми згадали, буде виконано.

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