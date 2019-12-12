Як обрати смачну та якісну каву – поради баристи

Улюблений напій мільйонів, кава, наступного року здорожчає на 25%. Причина – скорочення виробництва зерен через посуху в Південній Америці. Нова ціна може згорнути шалений темп розвитку цього ринку в Україні, який нині третій в Європі за відкриттям кав’ярень.

Власники українських кафетеріїв вже обдумують, як діяти у нових умовах і тримати якість, якої зараз бракує.

Читайте: Гепатит А і кишкова паличка! Як кав’ярні можуть наражати вас на небезпеку

Бум на каву в Україні триває. Кава розвивається і як культура, і як індустрія. Щодня все більше українців знайомляться з якісною кавою і проводять години за столиками в кав’ярнях.

Україна увійшла до рейтингу трьох провідних країн Європи за кількістю відкриття кав’ярень за 2019 рік. Лише в Києві щомісяця з’являється 10-12 закладів.

Бариста радить, щоб визначити хорошу каву, насамперед зверніть увагу на колір зерен у каво-машині – він має бути світло-коричневим, карамельним, зерна не мають бути маслянистими.

Експерт наголошує, що завжди розмовляйте з баристою, озвучуйте свої смакові побажання, і тоді ви отримаєте свій ідеальний напій.

Водночас українські баристи підтверджують свій високий рівень на міжнародних турнірах, а найякісніші сорти зерна вибирають власноруч у Центральній Америці та Африці.

Кава в Україні – справді якісна і смачна. Зіпсувати смак вашого напою може хіба що неправильна технологія обсмаження.

За останні роки кавова культура в Україні еволюціонувала, тепер це не лише напій з якого українці починають свій день, але й стиль життя.

Нагадаємо, медики назвали людей, яким не варто пити багато кави.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.