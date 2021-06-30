Як обрати якісну сушарку для овочів і фруктів

Нині розпочинається сезон заготівлі, під час якого всі господині заморожують або сушать овочі і фрукти. Саме в такий спосіб зберігається до 95% всіх корисних речовин.

Спеціальні сушарки, де можна заготовити сухофрукти, трави, пастилу – є в багатьох сім’ях. Хтось готує для родини, а дехто має невеличкий бізнес.

Як обрати сушарку для овочів і фруктів – читайте далі у матеріалі.

Господиня Тетяна Хитрик радить в першу чергу звертати увагу на потужність девайсу.

– Сушарка повинна мати кількість режимів переключання: низький і високий. Відповідно до сім’ї кількість лотків, яка вам потрібна. Це універсальна річ, яка знадобиться кожній господині, – додала вона.

Якщо у вас якісна сушарка, то можна сушити не лише фрукти, пастилу і цукерки для дітей, але й м’ясо, рибу, гриби.

Тамара Ракоїд завдяки цьому винаходу перетворила своє хобі в невеличкий бізнес. Зараз вона продає сушені продукти через інтернет. Для цього жінка придбала потужну, в 1000 Вт сушарку, і з чималим об’ємом і кількістю лотків.

Тамара готує десятки видів фріпсів – фруктових чипсів з екзотичних фруктів – манго, маракуї чи кокоса. А також робить 15 видів пастили.

– В сушарці з моєю комплектацією поміщається, якщо наприклад, взяти в бананах – 3 кілограми бананів. Обираючи, зважала на потужність, відгуки користувачів та надійність. Адже будь-який продукт сушиться мінімум 10 годин, а в інших моделях буває і тиждень, – зазначила господиня.

Вартість сушарок – від 1 до 6 тис грн. Залежить від потужності, об’єму та кількості температурних режимів.

Ті, що з більшою потужністю, хоч і дорожчі, але пропрацюють довше та сушитимуть у рази швидше. Це найважливіша характеристика.

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Великий вибір сушарок є і в мережі інтернет, і в магазинах. Крім цього, є сушильні шафи або цілі дегідратори. До кожної моделі є інструкція, скільки часу сушиться який продукт.

Наприклад, яблука чи груші – 10-20 годин. Важливо, що можна разом сушити різні продукти, запахи не перемішуються.

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