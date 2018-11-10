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Як обставити будинок усим українським: ціни на меблі, постільну білизну і посуд

Облаштувати квартиру меблями та оздобленням вітчизняного виробництва – легко! Нині український ринок товарів для дому спокійно конкурує з імпортним. Придбати можна все – меблі, декор, кухонне начиння. У Києві все це є під одним дахом.

Більше місяця тому відкрився величезний маркет Всі. Свої. Дім та декор, де понад 150 брендів із різних міст України. Півтори тисячі квадратних метрів заставлених товарами для дому. І все – українське.

Засновниця проекту Ганна Луковкіна планувала умістити всі бренди на одному поверсі. Проте охочих продавати свій крам  набралося так багато, що  магазин розширили до трьох поверхів.  Покупці знайшлися одразу.

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Українці просто розгрібають кераміку – вибір великий, представлені  25 брендів. Чашки ручної роботи – від 200 гривень. Популярний і відділ товарів із дерева. Вони настільки вишукані, що покупці визнають – часто беруть не для вжитку, а заради краси. Меблі також на кожен гаманець – ціна сягає до 60 тисяч грн за диван! Виробники підхоплюють світові тенденції – меблі під старовину, але з сучасним комфортом.

Українські виробники визнають – їхні ціни часто дорожчі за доступніший Китай, але й якість – в рази краща.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що потрібно знати про магазини “свіжого” м’яса в Україні.

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