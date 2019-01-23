Як опіати вплинули на організм Зайцевої: суд повторно допитує експертів

Сьогодні у Харкові позапланово зібрався суд по резонансній харківській ДТП з 6 загиблими і 6 постраждалими. Аби допитати експертів, які робили повторну експертизу по наркотичному стану водійки Lexus Олени Зайцевої.

Саме ці фахівці обласного бюро судово-медичних експертиз вказали, що не знають кількість знайдених опіатів, а значить і не можуть вказати як вони вплинули на організм водійки. Викликала експертів представниця потерпілих, адже наполягає – методології підрахунку опіатів не існує, а один з експертів не має відповідної кваліфікації.

Суд почався із запізненням, то ж допит експертів триває просто зараз, поки експерти не змогли пояснити якою саме користувалися методологією, коли говорили про кількість опіатів.

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До речі, ще на початку слідства, про те, що в наркотиках важливо якісний аналіз, а не кількісний, говорили і в поліції. Однак потім, чомусь, прокуратура не додала опіати Зайцевої як обтяження, а вказала, що вони лише характеризують особу.

А із можливими наркотиками Зайцевої з самого початку відбувалися якісь дива – зникли кров та сеча, необхідні для повторного аналізу.

Зникла і нарколог Федірко – лише вчора її доправили до суду після піврічних пошуків. Нарколог підтвердила що в Зайцевої були звужені зіниці, хитка хода, млява загальмованість, нечітка вимова.

Однак попри це сказати, що Зайцева була у наркотичному стані не може, адже подібні ознаки могли бути і результатом черепно-мозкової травми. Хоча знає, що лікарі не підтвердили такий діагноз.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові автомобіль Lexus, за кермом якого була Олена Зайцева, влетів у натовп людей. У результаті аварії загинули 6 людей.

Опубліковано Cічень, 23 в 18:01



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