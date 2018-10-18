Як отримати 60 млн. злотих та відкрити бізнес у Польщі

Польща розпочала стратегічне полювання за молодими і підприємливими людьми. Допомагають знайти молодим стартаперам інвесторів, навчають майбутніх бізнесменів розкрутити свою справу. А якщо ця бізнес-ідея геть унікальна, то пильно захищають їхнє інтелектуальне право патентуванням.

Посередником між інвесторами та винахідниками часто є держава, що залюбки підтримує сміливі ідеї і не боїться ризикувати. Так уже два роки працює Польський фонд розвитку. Він підтримує молодих підприємців на різних етапах : початковий бізнес, проект, що вже розвивається і який виходить на міжнародний ринок.

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Державний фонд знаходить інвесторів і ті вкладають гроші. Розробники стартапів можуть розраховувати на суми від 1 до 60 млн. злотих. Причому, якщо проекти банкрутують, бізнесмени фонду нічого не віддають. Особливо цікавлять інвесторів ті, хто запатентував свій геніальний задум.

Патентування – доволі бюрократична процедура. Для перевірки новизни ідеї у департаменті працюють 300 інспекторів. Іноді процес займає 2-3 роки. Тому лише половина тих, хто подає заявку на патент, врешті його отримують.

Ті, хто має лише ідею і навіть не уявляє, як вести бізнес, можуть піти до школи піонерів. Тут безкоштовно навчають і відправляють на стажування до Кембриджа.

До слова, $10 тис. і поїздка у Нью-Йорк: українці виграли конкурс стартапів.

Опубліковано Жовтень, 18 в 17:04



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