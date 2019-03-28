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Як отримати компенсацію за дитячі гуртки – інструкція

Платите за гуртки чи дитсадок офіційно? Держава готова відшкодувати частину витрат. Багатьом батькам процедура відома і зрозуміла, бо вони уже отримують знижку на вищу освіту своїх дітей. Та минулоріч держава вирішила піти далі і допомогти тим, хто отримує білу зарплату і, приміром, водить дітей офіційно до платних шкіл, дитсадків чи на курси. Сума знижки, орієнтовно, складає 18%.

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Урядова програма Податкова знижка на розвиток дитини. Отримати знижку можна так само, як компенсацію за вищу освіту. До податкової треба подати ось такий набір документів: довідку про доходи когось із батьків, квитанцію про оплату, а ще податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік. Копії паспорта та ідентифікаційного коду і номер рахунка в банку. На нього упродовж 60 днів мають переказувати, в середньому, 18% витрат.

Деякі заклади просять платити так звані благодійні внески, хтось не має ліцензії, або має в засновниках іноземців. Тоді знижки батьки не отримають. Щоправда, цьогоріч за різноманітними освітніми компенсаціями звернулися понад 22 тис. людей.

До слова, весняні канікули в Україні: куди піти з дитиною та ціни гуртків.

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