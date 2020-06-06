Як оживає ресторанний бізнес в Україні: інспекція у Дніпрі, Одесі і Черкасах

Послаблення карантину в Україні з 5 червня торкнулося роботи ресторанів та басейнів. Більшість українських областей повертаються до нормального життя. Обмежені у цьому поки сім областей: Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька, Луганська та столиця. Вони поки не відповідають епідемічним критеріям для такого послаблення карантину.

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Кафе у Дніпрі

У відомому арт-кафе Дніпра людей небагато, та дехто уже навіть бронює столики наперед. Тут суворо дотримуються правил. Людей розміщують досить далеко один від одного. На кожному другому столі табличка – стіл зарезервований. Немає і звичних меню – дають одноразові. Або ж у кафе є QR-код, за яким люди можуть ознайомитися з меню та замовити безконтактна напої або які-небудь страви. Лише за місяць карантину заклади втратили в середньому від 100 тис. грн. Та ціни поки не планують підіймати.

Кафе Одеси

Одеса виглядає, як до карантину. Люди втомились від двомісячної ізоляції й, попри погоду, побігли до кафе. Сидять переважно на літніх терасах. Місця всередині пропонують, коли не лишається столиків просто неба. Обслуговують людей в масках та рукавичках.

Кафе Черкас

Черкаські ресторани до відкриття готувалися давно, але поки в залах людей не густо. Відвідувачів зустрічають на вході офіціанти в масках і рукавичках, з антисептиками. Аби правильно поводитись, вони відвідували спеціальні лекції. Тут пропонують два види меню: електронне та звичайне. Традиційне обробляють після кожного відвідувача. Щогодини столи і всі поверхні дезінфікують.

У Києві не дозволили поки відкривати зали ресторанів та кафе і басейни. Адже станом на 6 червня у Києві 83 нових випадків коронавірусу. Померли дві людини, всього за період пандемії 75 летальних випадків.

Та все ж і в столиці готуються приймати гостей, розуміючи, карантин – то не на завжди.