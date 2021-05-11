Як пандемія вплинула на якість освіти і чи знизять для абітурієнтів пороговий бал

Незабаром українські випускники завершують навчальний рік, на скільки дистаційна форма навчання відіб’ється на якості здобутих знань поки невідомо, але дослідження у Нідерландах показало, що 20% знань діти недоотримали.

За словами заступника міністра освіти Інни Совсун, цьогоріч збільшиться розрив між найнижчими і найвищими балами за ЗНО.

На думку Совсун, більші бали матимуть діти із заможних сімей та великих міст, які мали змогу відвідувати репетиторів, а найнижчі – учні із населених пунктів, у яких немає інтернету та можливості навчатись додатково.

Саме тому, у монобільшості висунули ідею – знизити пороговий бал для вступників, щоб полегшити дітям вступ.

Але Міносвіти та експерти заявляють, що це абсолютно неприпустимо.

У той же час у Міносвіти визнають, що держава не змогла забезпечити всім рівний доступ до знань, але знижувати пороговий бал – це ведмежа послуга для дітей, адже це призведе до некомпетентних майбутніх фахівців.

Та й узагалі такі дії не потрібні, тому що результати ЗНО – це не абсолютний показник, а відносний. І пороговий бал щороку встановлюють новий, зважаючи на загальний результат.

– Експерти усвідомлюють тривалість дистанційної освіти, всі ці люди, експерти в галузі освіти,які розуміють, як саме навчалися підлітки цього року.Тобто якщо вони бачать, що певний бал є зависоким, він встановлюватися не буде, – зазначає заступник директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Науменко.

Натомість на тривалість навчання у столичних школах пандемія не вплинула. За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, діти закінчать навчальний рік як і зазвичай – у травні.

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