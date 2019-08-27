Як перенести довгий переліт: поради від МАУ

Відпустка у Тайланді – мрія. Кокоси, манго, екзотика та море вражень, а точніше океан. До того ж зараз – не мрія, а реальність. Цього року українцям не потрібні візи у Таїланд. Купуй прямий білет і вперед.

Але отой переліт і як раз лякає. Як витримати 10 годин в небі? Чим зайняти дітей? Скільки треба брати їжі і води? Як посадити всіх разом? Сучасні авіакомпанії давно вирішили ці проблеми за вас. А тепер по порядку.

Як всіх посадити разом?

Спочатку купуємо квитки, а потім, в залежності від правил авіакомпанії, за певний час до вильоту реєструємось на рейс, тобто чекінимось. Зазвичай, авіакомпанії дозволяють заздалегідь обрати місця. Це можна зробити з будь-якого місця, хоч з дивану: на комп’ютері або на смартфоні, або іншому зручному пристрої. За цю додаткову опцію може знадобитися доплата.

Скільки треба брати їжі і води?

Пам’ятайте: на борт літака не можна проносити рідину більше дозволеного об’єму – це стосується і напоїв. А в деякі країни не можна брати з собою певні продукти. Але не переживайте, від спраги та голоду вам не дадуть померти співробітники авіакомпанії. Наприклад, компанія МАУ поділяє думку, що під час тривалих польотів варто постійно розносити воду, годувати обідами. Якщо ж вам потрібне особливе харчування – або візьміть з собою, або, якщо ваша авіакомпанія має таку опцію, поставте відповідну позначку під час купівлі квитків онлайн. Як правило, особливе харчування оплачується додатково.

Чим зайнятий дітей?

Стояти на вухах весь переліт дитина не буде. І не обов’язково звантажувати у валізи всі домашні іграшки та книжечки. Мультики, фільми, ігри – все це, як правило, є у літаку. А веселіше всього може бути, наприклад, дивитися в режимі реального часу над якою країною пролітаєте і скільки ще залишилося годин в небі.

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Далекі країни стали ближчими. Прямі авіарейси, комфортні умови перельоту… А під час зон турбулентності – головне зберігати спокій і слухати рекомендації професійних бортпровідників.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як літак з пасажирами перевищив швидкість звуку під час перельоту до Лондона.

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