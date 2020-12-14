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Як перепланувати та облаштувати робоче місце вдома на час карантину

Під час карантину все більше людей працюють з дому, тому нині перепланування та облаштування робочого місця – один із найпопулярніших запитів до дизайнерів інтер’єрів.

Засновниця ресурсу з пошуку архітекторів та дизайнерів Ольга Тадай-Романчікова на початку літа помітила, що структура замовлень різко змінилася. Якщо раніше більше цікавились готовими інтер’єрами, то нині – переплануванням.

За її словами, найбільше запитів на облаштування робочого місця, оскільки працювати на дивані не зручно.

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Проте офіси теж змінюються. Якщо раніше їх проектували на 100 людей, то зараз – на 60-70.

Ніхто не знає, скільки триватиме пандемія, але дизайнери кажуть, що вона надовго змінила уявлення людей про те, яким має бути і дім, і робота.

На початку листопада 2020 Рада ухвалила закон, який регулює дистанційну роботу.

Відповідно до документу, працівники в Україні зможуть поєднувати роботу в офісі з дистанційною роботою. Також дозволяється запроваджувати гнучкий графік.

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