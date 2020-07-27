Як пережити карантинну паузу і не впасти в депресію: поради психологів

Карантин – це паніка, потім стрес. Вихід з карантину – теж паніка і нерви. Ввійти у карантинну паузу було непросто, але вийти з неї подекуди складніше, стверджують психологи.

Щоб бути готовим до кризи, варто заповнити психологічний резерв енергії. Його легко спустошити, якщо потонути в істеричних постах у соцмережах.

Тому перша порада психологів – більше спілкування з рідними та друзями, навіть дистанційно, а от інформаційне поле фільтрувати.

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Спеціалісти насамперед радять не лише дистанціюватися від соціальних мереж та негативу, але й стати самому собі тайм-менеджером. Список із планами на день дає відчуття контролю за життям.

Розпланований день, блокування усіх, хто розводить паніку і поширює фейки, тепла розмова з другом та продовження улюбленої справи навіть в умовах пандемії – усе дає поштовх жити нормально і спокійно навіть в умовах кризи.

Впоратися з панічними настроями також допоможе відпочинок на морі. За 70 км від Одеси знаходиться одна з найбільших і найстаріших фортець України, яка внесена до попереднього списку ЮНЕСКО – Аккерманська фортеця.