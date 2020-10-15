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Як підготувати організм до можливого ураження Covid-19 – поради лікарів

Навіть у разі інфікування коронавірусом перебіг хвороби залежатиме від міцності імунітету. Тому його слід підготувати до можливої зустрічі з Covid-19, радять лікарі.

Для цього спочатку треба здати аналізи, які покажуть скільки в організмі того чи іншого вітаміну, і лише тоді поповнювати запаси, переконує імунолог Інна Бережна.

За її словами, вітаміни найкраще отримувати з харчів, готувати – на пару чи запікати, а від смаженого бажано відмовитися.

До раціону вона радить включити цільнозернові каші – там найбільше необхідних вітамінів.

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Порадами поділилися також дієтолог Світлана Фус, сімейний лікар Юрій Зінчук та вірусолог Алла Мироненко.

У Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що в Україні до кінця 2020 року кількість смертей від коронавірусу може сягнути 20 тис., а кількість нових виявлених випадків за добу становитиме 10-11 тис. Тому саме час подумати про свій імунітет.

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