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Як підібрати і вирізати гарбуз на Хеловін

Гарбузовий ліхтар або Джек-ліхтар – символ і невід’ємний атрибут Хеловіна. Це вирізана з гарбуза людська голова, всередині якої запалюють свічку. Вирізати такий ліхтар можна самостійно.

Це спосіб розважити себе на карантині і прикрасити будинок. Вирізаний гарбуз також можна замовити у майстрів з карвінгу. Вони з будь-якого овоча можуть зробити справжній витвір мистецтва.

Обрати гарбуза для Хеловіні досить важко. Насамперед потрібно звертати увагу на те, щоб це був не дуже товстостінний гарбуз. Зазвичай найкраще вирізати великі, круглі і легкі гарбузи.

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По-друге, варто звернути увагу на форму, аби зрозуміти, що саме хочете вирізати. Це не обов’язково має бути страшне обличчя, нині на гарбузах за допомогою трафаретів вирізають котів, замки чи кажанів.

Для вирізання можна використовувати звичайний невеликий ніж. Після того, як вирізали основні деталі – можна взяти тоненький ніж і згладити всі боковини і кути.

Ця робота вважається найпростішою у карвінгу. Окрім цього є ще спеціальна техніка – скульптурна. Це вже не повторити вдома. У руках майстра за 6-8 годин гарбуз перетворюється на справжній витвір мистецтва.

Хеловін 2020

Хеловін 2020 відзначатимуть напередодні Дня всіх святих – 31 жовтня, субота. Цей день символізує прихід зими та нечистих сил.

На Хеловін заведено вбиратися у страшні костюми вампірів, вовкулаків, відьом. Дехто любить переодягатися в персонажів з улюблених фільмів або коміксів.

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