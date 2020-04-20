Як плазма крові перехворілих на коронавірус людей допомагає у боротьбі з Covid-19

Плазма крові людини, яка перехворіла на коронавірус, допомагає в лікуванні важкохворих на Covid-19. Процедуру вже застосовують у світі, зокрема в Китаї та Франції. Плазма містить антитіла проти вірусу, а процедуру називають пасивним імунітетом.

Українські науковці вже розробили тести, що з високою точністю виявляють, чи є у плазмі необхідні антитіла. Медики просять уряд скасувати податок на додану вартість для цих тестів, аби здешевити їхнє поширення. А українці, які одужали, вже готові здавати плазму крові. Докладніше у сюжеті Олени Астахової.

Нагадаємо, в ЗСУ зареєстровано вже 35 випадків захворювання на Covid-19, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки.

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