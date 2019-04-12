Як подати електронну петицію і наскільки вони дієві

Хочете, щоб влада вас почула – створіть електронну петицію, зберіть необхідну кількість голосів і чиновники будуть зобов’язані ваш запит принаймні розглянути. В Україні інститут інтернет-петицій з’явився відносно недавно – 2015 року, спершу на сайті президента. Пізніше – на порталі Верховної Ради, Кабміну та місцевих рад.

У Київраді за неповних чотири роки ухвалили понад 5 тис. петицій. І лише трохи більше півсотні з них – а це один відсоток, набрали потрібну кількість голосів. Саме на місцевому рівні, електронні звернення – найефективніші. Найбільше людей турбують проблеми буденні: благоустрій, транспорт та довкілля.

ГРФ Прохідний бар’єр кожне місто визначає самостійно, залежно від кількості населення. Для Києва – це 10 тис. А щоб достукатися до президента, Кабміну чи Верховної Ради, треба назбирати 25 тис. підписів за три місяці.

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Стільки із рекордною швидкістю набрала петиція про дозвіл на вільне володіння вогнепальною зброєю. Вона першою пішла до високих кабінетів і застрягла.

Чиновник не зобов’язаний петицію виконувати, а повинен її лише розглянути.

Щоб підписи не розпорошувались, слід перевірити, чи таку петицію вже бува хтось не зареєстрував. Як ось приміром – про дебати.

До слова, кияни вимагають добудувати вихід з метро Виставковий центр – нова петиція.

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