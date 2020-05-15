Як Польща виходить із карантину і заохочує внутрішній туризм

Попри зняття карантинних обмежень у світі, туристична галузь країн ще тривалий час відчуватиме тиск пандемії. Щоб у цей час підтримати галузь варто популяризувати внутрішній туризм, як це зробили у Польщі. Там започаткували програму Стань туристом у своєму місті.

Культура без ризику – основний принцип. Спочатку відкрилися сади та подвір’я історичних пам’яток, таких як Королівський замок на Вавелі, а потім музеї, які мають великі приміщення.

Міськради шукають, де можна відкрити автокінотеатри.

Ще одна галузь, яка потребує підтримки – це туризм. Незабаром відкриються кав’ярні та ресторани. Та туристи з-за кордону поки не приїдуть. Саме тому Краківське бюро фестивалів започаткувало соціальну акцію Стань туристом у своєму місті.

Уряд хоче підтримувати польську туристичну галузь за допомогою спеціальної програми 1000+ на вакації. Планують випустити так звані бони туристичні на суму тисячу злотих. Їх отримають не всі, лише ті, хто має зарплату меншу, ніж 5200 злотих. Загалом бюджету країни це коштуватиме 7 млрд злотих, і має суттєво підтримати місцевий туризм.

Раніше Факти ICTV писали, як коронавірус вплинув на туризм і чого чекати після відкриття кордонів.

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