Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Подорожі

Як Польща виходить із карантину і заохочує внутрішній туризм

Попри зняття карантинних обмежень у світі, туристична галузь країн ще тривалий час відчуватиме тиск пандемії. Щоб у цей час підтримати галузь варто популяризувати внутрішній туризм, як це зробили у Польщі. Там започаткували програму Стань туристом у своєму місті.

Культура без ризику – основний принцип. Спочатку відкрилися сади та подвір’я історичних пам’яток, таких як Королівський замок на Вавелі, а потім музеї, які мають великі приміщення.

Міськради шукають, де можна відкрити автокінотеатри.

Ще одна галузь, яка потребує підтримки – це туризм. Незабаром відкриються кав’ярні та ресторани. Та туристи з-за кордону поки не приїдуть. Саме тому Краківське бюро фестивалів започаткувало соціальну акцію Стань туристом у своєму місті.

Уряд хоче підтримувати польську туристичну галузь за допомогою спеціальної програми 1000+ на вакації. Планують випустити так звані бони туристичні на суму тисячу злотих. Їх отримають не всі, лише ті, хто має зарплату меншу,  ніж 5200 злотих. Загалом бюджету країни це коштуватиме 7 млрд злотих, і має суттєво підтримати місцевий туризм.

Раніше Факти ICTV писали, як коронавірус вплинув на туризм і чого чекати після відкриття кордонів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Туристичний сезон влітку відбудеться, але буде не таким, як раніше – Кулеба
Туристичний сезон влітку відбудеться, але буде не таким, як раніше – Кулеба
Україна обговорює відновлення чартерних рейсів з трьома країнами
Україна обговорює відновлення чартерних рейсів з трьома країнами
Рада запровадить систему грантової підтримки культури і туризму
Рада запровадить систему грантової підтримки культури і туризму
Єврокомісія надала план безпечного виводу туризму з карантину
Єврокомісія надала план безпечного виводу туризму з карантину
Польща продовжила контроль на кордонах із ЄС на місяць
Польща продовжила контроль на кордонах із ЄС на місяць
В Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів
В Одеській області влітку очікують до 5 млн туристів
Таїланд планує ввести податок для іноземних туристів
Таїланд планує ввести податок для іноземних туристів
Дитину знайшли на дні колодязя: в Польщі під час пологів померла українка
Дитину знайшли на дні колодязя: в Польщі під час пологів померла українка

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка