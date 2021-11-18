Як позбавити Київ заторів: принцип роботи зарубіжної системи Road Zipper

За статистикою, Київ обійшов Нью-Йорк та Бангкок за кількістю заторів. Експерти стверджують, що розв’язати цю проблему допоможуть мости. Бо в години пік всі п’ять столичних переправ стоять намертво! Нова система Road Zipper допоможе звільнити Київ від заторів. Про принцип роботи унікальної системи дізнавалися Факти ICTV.

Щороку, близько 10 днів, або 250 годин столичні водії проводять у заторах. Та місяць тому мерія Києва презентувала нову транспортну концепцію міста. Пообіцяли боротися з нелегальними паркуваннями та розвивати громадський транспорт. Також деякі вулиці будуть доступними тільки для пішоходів — відчути зміни можна вже на Бессарабському проїзді. Щоправда, заторів у центрі не поменшало.

Але експерти мають іншу думку — перекриття центральних вулиць від заторів Київ не врятує. Треба змінювати інфраструктуру. І починати варто з найбільшої проблеми — мостів через Дніпро. У години пік усі 5 переправ стоять намертво. Їх зводили ще півстоліття тому і трафік тоді був зовсім інший.

– Ми розуміємо, що у Києві не вистачає мостів з правого на лівий берег – вони кожен ранок і вечір стоять намертво. Щоб розв’язати проблему необхідно створити адекватний генплан, – заявляє транспортний експерт Олексій Павловський.

Та у світі давно вже придумали, як уникнути заторів на мостах. У 70-х у штатах винайшли систему Road Zipper. Нині вона працює в Австралії, Новій Зеландії, Канаді та країнах Європи.

– Принцип роботи такий: спеціальна машина підіймає блоки та переставляє на одну смугу або на дві. Таким чином вона збільшує пропускну спроможність потоків машин, — розповідає комерційний директор ТОВ Уніпром Олександр Воляник.

Як показала практика, цивілізовано користуватися звичною реверсною смугою у нас не вміють і часто трапляються аварії.

– В першу чергу — це безпека. На реверсних смугах дуже часто трапляються лобові зіткнення зі смертельними наслідками. За відносно невеликі інвестиції можна швидко та ефективно регулювати транспортні потоки, – додає Олександр.

Заокеанська система Road Zipper ще три роки тому мала з’явитися на мосту Патона. Планувалося, що машина зранку і ввечері за годину переміщуватиме 3 км бетонних блоків. В результаті водії мали б ще одну додаткову смугу для пересування.

Та поки ідея лише на папері. Хоча експерти переконані, ця новація може спрацювати, вдвічі зменшити затори на мостах і розвантажити частину міста. Щоправда, вартість однієї системи – 8,5 млн гривень. Будівництво ж нового моста, а нам їх треба мінімум два, виллється у десятки мільярдів гривень. Однак чому столична влада відмовилася встановлювати подібну систему в Києві та чому не переймає світовий досвід — невідомо.

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