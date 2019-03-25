Як позначиться Brexit на товарообігу Великої Британії з ЄС

Саме невизначеність – найбільше лякає британців. Як жити поза Європейським союзом? Їх запевняють, що все буде добре – та питань більше, ніж відповідей. От наприклад, замовлення товарів із ЄС. Раніше з цим жодних проблем. Після Brexit, між покупцем і продавцем постане митний кордон – декларації, документи, черги, затримки.

Роттердам – що простягнувся на 40 км – найбільший в Європі морський порт. Кожен день звідси на поромах через Ла-Манш відправляються три тисячі вантажівок з товарами. Колосальні обсяги перевезень. Найменший збій може обернутися мільйонними втратами.

Напередодні Brexit перевезення зросли до максимуму потужностей. Оператори ледь встигають відправити товар, як на спорожніле місце прибуває новий. Але що буде із складами? Менеджер компанії розповідає – найбільше його бізнесу заважає невизначеність.

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Вихід Великої Британії з ЄС означає – між складами з’явиться кордон. А значить – документи, формальності, перевірки і затримки. Пояснювати, як працювати у нових умовах, адміністрація порту почала ще минулого року.

У зв’язці з портом – державні органи. Наприклад, місцевій митній службі довелося додатково найняти і навчити півтисячі нових співробітників. І вакансії ще відкриті.

На митниці готуються, що після Brexit щорічно їм доведеться обслуговувати на 10 тис. суден більше. Усе, звісно, перевіряти не будуть, тільки вибірково. Але проблем все одно не уникнути. Наприклад, 35 тис. голандських компаній, які відправляють товари через цей порт, ніколи не мали справу з митними деклараціями. Тож для перевізників, хто застрягне на кордоні – навколо порту терміново будують масштабні автостоянки. У порту підрахували – щодня на них застряватиме від 300 до 400 вантажівок.

До слова, формула Роттердам+ зняла питання про корупцію – економіст.

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