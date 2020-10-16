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Як працює перша в Україні дистанційна школа і чому подобається дітям

Навчання онлайн ще до карантину практикували 182 школи. Оптіма – перша повністю дистанційна школа в Україні, яка отримала ліцензію.

Якщо після осінніх канікул звичайні школи переведуть у дистанційний або змішаний формат навчання, досвід цього закладу може бути корисним для них.

В Оптімі діти навчаються за звичайною шкільною програмою, мають контрольні та канікули, а після закінчення отримують атестат.

Весь матеріал повністю адаптований під онлайн. Вчителі розробляють уроки у формі відео, або у текстовому варіанті.

Читайте: Дистанційне навчання може початися раніше: Кличко про роботу шкіл та канікули в Києві

Молодшим школярам відеоуроки подобаються більше, ніж підручники.

Уроки займають лише дві-три години на день, тому у них є більше вільного часу.

Комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам встановити осінні канікули з 15 до 30 жовтня, а в подальшому перейти на дистанційну або змішану форму навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Водночас ПТУ і ВНЗ рекомендовано з 15 жовтня до 15 листопада перейти на на дистанційну форму навчання.

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