Як працюють бебібокси у Чехії

Дитина має виховуватись в родині, навіть якщо вона не має батьків. Факти разом з колегами з Радіо Свобода запускають цикл матеріалів про соціальний захист дітей у Чехії. Впродовж тижня ми розповімо, яким чином чехи захищають права дітей, які опинились в скрутному становищі та як виглядають тамтешні сиротинці. Перший матеріал присвячений соціальному проекту Бейбібокс – мереж спеціальних скриньок, де можна анонімно залишити небажану дитину.

Бейбібокс – це звичайна залізна скринька лише з одним реченням – “натисніть зелену кнопку, двері автоматично відчиняться, у вас є 15 секунд, аби покласти дитину”.

Інформація трьома мовами – чеською, англійською та російською.

Після цього чергова сестра біжить перевіряти бейбібокс. Аби дитина почувала себе добре скринька обладнується вентиляцією та обігрівається взимку. Також є датчик ваги. Щойно він спрацьовує – вміст бейбібоксу фотографується спеціальною камерою. Фото із ним терміново надходить на електронну пошту чергових лікарів разом із смс-повідомленням.

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Після того, як дитинку забирають зі скриньки у медичній кімнаті медперсонал проводить перший огляд.

Процес цілком анонімний. Біля бейбібоксу немає камери спостереження, яка могла би зафіксувати матір на відео. В об’єктив камери потрапляють лише її руки, коли вона кладе дитину до скриньки.

Перший бейбібокс відкрили у 2005 році, соціальний проект у життя втілив видавець та письменник Людвиг Гесс. Таким чином письменник хотів врятувати життя тих немовлят, чиї мами соромились писати офіційну відмову у пологовому будинку та лишали новонароджених деінде.

За весь час існування проекту у скриньках було знайдено 178 дітей.

До слова, 21-річна сирота з немовлям жила у халабуді в лісі поруч з безхатченками.

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