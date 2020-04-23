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Як працюють фермери в Нідерландах: правила і несподівані речі, за які платять

Мало хто знає, та така невелика країна як Нідерланди є п’ятим в Євросоюзі постачальником молочних продуктів. Та чим більше корів,  тим більше гною, кількість якого тут суворо регулюється.

Якщо на фермі забагато поголів’я, власники змушені платити за те, щоб його перевозили на інші господарства. Усе тому, що надлишок гною може нашкодити довкіллю.

У Нідерландах дозволено дві корови на гектар землі заради збереження природного балансу. Якщо корів більше дозволеного, тоді надлишок гною слід прибрати з ферми і це не безкоштовно.

Причина всьому – азот та фосфор, які містить гній. З одного боку, це добриво для ґрунту, проте деякі форми азоту небезпечні для природи.

У травні минулого року Вищий суд Нідерландів постановив, що країна не виконує норми ЄС щодо захисту довкілля від викидів азоту. За даними Національного інституту громадського здоров’я та довкілля, на сільське господарство припадає 46% таких викидів.

Факти ICTV раніше писали про те, як вибрати садовий інвентар.

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