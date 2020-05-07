Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Як працюють підприємства Укроборонпрому і що буде після реорганізації

За часи незалежності Укроборонпром лишається найбільш закритим концерном в країні. Будь-які контракти на виробництво чи поставки зброї – це суцільна таємниця. Та через якість продукції і корупційні скандали, силовики щороку відкривають проти керівників концерну десятки кримінальних справ.

Під своїм крилом Укроборонпром має понад 150 підприємств, більшість яких за десять років функціонування концерну стали не конкурентоспроможними. Наприклад, коридори заводу Буревісник вже давно порожні, а верстати підприємства востаннє вмикали восени 2015 року. Колишні працівники навіть встигли поставити новорічну ялинку, та відсвяткувати 2016 рік так і не вдалося. Через мільйонні борги підприємства, кількатисячний колектив звільнили. Тепер тут лише охоронці та керівництво. Докладніше у сюжеті Олега Корнієнка.

Нагадаємо, 5 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з учасників схем екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в оборонній сфері.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Справа Гладковського: фігурантові схем обрали запобіжний захід
Справа Гладковського: фігурантові схем обрали запобіжний захід
ЗСУ достроково отримали 16 ракет Вільха
ЗСУ достроково отримали 16 ракет Вільха
До Китаю за медобладнанням: літак Мрія вирушив у перший рейс після модернізації
До Китаю за медобладнанням: літак Мрія вирушив у перший рейс після модернізації
У Києві від коронавірусу помер співробітник Укроборонпрому
У Києві від коронавірусу помер співробітник Укроборонпрому
СБУ зупинила поставки старих авіазапчастин Укроборонпрому
СБУ зупинила поставки старих авіазапчастин Укроборонпрому
ЗСУ отримали модернізовані танки Т-64 та Т-80 – характеристики
ЗСУ отримали модернізовані танки Т-64 та Т-80 – характеристики
Підприємство Укроборонпрому запустило виробництво медичних масок
Підприємство Укроборонпрому запустило виробництво медичних масок
Посадовці Укроборонпрому закупили неякісні запчастини за завищеними цінами – СБУ
Посадовці Укроборонпрому закупили неякісні запчастини за завищеними цінами – СБУ

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка