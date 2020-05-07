Як працюють підприємства Укроборонпрому і що буде після реорганізації

За часи незалежності Укроборонпром лишається найбільш закритим концерном в країні. Будь-які контракти на виробництво чи поставки зброї – це суцільна таємниця. Та через якість продукції і корупційні скандали, силовики щороку відкривають проти керівників концерну десятки кримінальних справ.

Під своїм крилом Укроборонпром має понад 150 підприємств, більшість яких за десять років функціонування концерну стали не конкурентоспроможними. Наприклад, коридори заводу Буревісник вже давно порожні, а верстати підприємства востаннє вмикали восени 2015 року. Колишні працівники навіть встигли поставити новорічну ялинку, та відсвяткувати 2016 рік так і не вдалося. Через мільйонні борги підприємства, кількатисячний колектив звільнили. Тепер тут лише охоронці та керівництво. Докладніше у сюжеті Олега Корнієнка.

Нагадаємо, 5 травня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з учасників схем екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського в оборонній сфері.

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