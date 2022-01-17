Як правильно пірнати в ополонку на Водохреще: поради від рятувальників

Вже 19 січня українці відзначатимуть Водохреще – багато хто навіть піде занурюватися в купель. Щоправда, ця традиція є досить небезпечною – робити це потрібно дотримуючись певних правил. Рятувальники нагадали, як правильно треба купатися на Водохреще.

Для початку, варто завчасно загартовувати організм, не вживати алкоголю перед купанням і розігрівати тіло зарядкою.

Черкащанка Діана занурюється на Водохреще років з десять. Взяла приклад тоді з колеги по роботі й вирішила випробувати свій організм та силу волі. Каже, отримані відчуття того варті. Після крижаної купелі жінка жодного разу не захворіла.

– Холодно. Легше, коли різко перепад води. А коли довго йдеш до купелі — замерзнуть ноги та обдує вітром. Коли вперше спробувала — це унікальне відчуття. Організм відчувається гарячим, а настрій піднесений. Для мене це вже невеличка щорічна традиція – розповідає Діана Вівчарик.

Однак важливо до крижаної купелі ставитися зважено — кажуть лікарі. Щоб мінімізувати можливі стреси для організму радять хоча б за місяць почати загартовування. Наприклад – потроху обливатися холодною водою, а також багато ходити та спати з відкритою кватиркою. Перед самим зануренням варто зробити зарядку та розігріти тіло.

– Потрібно зробити махи руками для розігріву плечових суглобів, а також сісти з десяток разів. Це робиться для збільшення кровообігу та підвищення температури тіла, — ділиться порадами начальник відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт Ростислав Підгірний.

Важливо також не занурюватися напідпитку, обрати вдале місце з пологим та швидким заходом у воду. Стрибати з головою не можна.

– Не можна раптово занурюватись – може статися звуження судин і тоді доведеться надавати медичну допомогу, — запевняє водолаз Олександр Подгорнов.

Перебувати у воді понад 10 секунд не рекомендують, одразу після купелі треба насухо витертись рушником і тепло одягтися. Бажано зайти в приміщення і випити теплого чаю. Рятувальники наголошують — обрядове пірнання — має бути зваженим і підготовленим заздалегідь рішенням.

– Потрібно все ж таки загартовуватись перед такими заходами. Стрибати в ополонку звісно не можна, тому що одразу всьому тілу даєте стрес та спазмуються всі судини — можуть розвиватися всякі хвороби, — ділиться порадами фельдшер відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт В’ячеслав Левченко.

Також перед пірнанням в ополонку бажано порадитись з лікарем. Не варто купатись із запаленням слизової оболонки носа, вух, із серцево-судинними захворюваннями, із хворобами центральної нервової системи. На всяк випадок, на Водохреще біля облаштованих місць для купання чергуватимуть рятувальники та медики.

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